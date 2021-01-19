مفوضية اللاجئين تطلب 156 مليون دولار مساعدات للفارين من تيغراي وتتلقى 46 مليونا فقط

وجهت الخارجية السودانية إشادة إلى المانحين من حول العالم بشأن استجابتهم لأزمة اللاجئين من إقليم تيغراي.

وحسب وكالة الأنباء السودانية، أشادت الخارجية السودانية بالدعم الذي تلقاه أزمة اللاجئين الفارين من صراع إثيوبيا في تيغراي.

وناشدت الخارجية الداعمين بزيادة الجهود لاحتواء الأزمة، حتى يتم تلبية احتياجاتهم الإنسانية.

وقال بيان لوزارة الخارجية إن مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة تعمل على متابعة أوضاع اللاجئين في شرق السودان.

وأطلقت مفوضية اللاجئين نداء عاجلا للحصول على مبلغ 156 مليون دولار بيننما تلقت منهم 46 مليون دولار فقط.

وكانت حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد أكدت في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي أنها حققت النصر في الصراع مع الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، وهي حزب سياسي سبق أن حكم البلاد.

وتعهد قادة الجبهة الهاربون بمواصلة القتال من الجبال، وهو ما أدى إلى فرار آلاف من البشر إلى السودان المجاور.