إعلام: هجمات مسلحة لـ"طالبان" تسفر عن عشرات القتلى بصفوف الجيش الأفغاني في ولاية قندوز

أفادت وسائل إعلام أفغانية، اليوم الثلاثاء، عن هجمات ليلية شنتها حركة طالبان "الإرهابية" على مواقع عسكرية تابعة للجيش الأفغاني في ولاية قندوز.

ونشرت قناة "1 تي في نيوز" الأفغانية على صفحتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" معلومات نقلا عن مصدر أمني قال إن "هجمات مقاتلي طالبان الإرهابية أسفرت عن مقتل 25 مسؤولا أمنيا أفغانيا تابعين للجيش الأفغاني".

BREAKING: Taliban fighters kill 25 Afghan forces, most of them army soldiers, in overnight post attacks in #Kunduz, security sources tell 1TV pic.twitter.com/JLYVCbCgMw — 1TVNewsAF (@1TVNewsAF) January 19, 2021

وأضاف المصدر أن الهجمات حصلت ليلا على مواقع عسكرية مختلفة تقع في ولاية قندوز الأفغانية.

#تاﺯه

ترینکوټ کي موټر پورلي تړلي ماین چاودنه کړې.

ترینکوټ کي د غازي امان الله خان څلور لاري ته نیږدې پر یو فلډر موټر پوري نښلول سوي ماین چاودنه وکړه.

نور جزیات ورسته.. pic.twitter.com/opaEsklRWq — 1TVNewsAF (@1TVNewsAF) January 19, 2021

وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية عن مقتل 15 مسلحا من حركة طالبان خلال الهجمات التي شنتها ليلا.