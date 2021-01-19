خبيرة أمريكية: بايدن قد يعفو عن ترامب بعد الإقالة وهذا الاحتمال وارد جدا

صرحت أستاذة القانون الدستوري في كلية القانون في ولاية نبراسكا الأمريكية، جوزفين بوتوتو، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، قد يعفو عن دونالد ترامب حتى بعد إقالة محتملة، وهذا سيؤدي جزئيًا إلى تهدئة الأعصاب، إلا أنه لا ينبغي أن يؤثر على الحظر المفروض على تولي المناصب الحكومية.

واشنطن - سبوتنيك. وقالت بوتوتو لوكالة "سبوتنيك": "أظن أنه من الممكن نظريا العفو عن الشخص الذي تم اتخاذ قرار إقالة ضده، ولكن في نفس الوقت دون أن يتم رفع الحظر عن توليه مناصب حكومية في المستقبل. ومع ذلك، على أي حال، فإن هذا السؤال سياسي أكثر منه قانوني".

وفي الوقت نفسه، تعتقد الخبيرة الأمريكية أن مجلس الشيوخ قد يقيل ترامب حتى بعد تركه الرئاسة.

يذكر أنه سبق وقال المدير الأسبق لمكتب التحقيقات الفدرالي، جيمس كومي، بأن بايدن "يجب أن يفكر على الأقل" في العفو عن ترامب من أجل "شفاء البلاد"، على الرغم من أن " مكانه (أي ترامب) في السجن". بل وبالإضافة إلى ذلك، كتبت وسائل إعلام أن الرئيس (ترامب) ناقش مع مساعديه إمكانية العفو عن نفسه.