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    الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، 4 يناير 2020

    رغم مغادرته البيت الأبيض... قرارات من ترامب يستمر تأثيرها لأجيال مقبلة

    © REUTERS / LEAH MILLIS
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    تنتهي غدا الأربعاء 20 يناير/كانون الثاني، فترة ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويتولى بدلا منه الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، ولكن يبدو أن بعض قرارات ترامب سيستمر تأثيرها لأجيال مقبلة.

    ورصدت تقارير صحفية عالمية قرارات ترامب التاريخية، التي سيستمر تأثيرها لأجيال مقبلة.

    بخلاف تعرضه للمساءلة مرتين بصورة تاريخية من قبل الكونغرس الأمريكية ومغادرته البيت الأبيض بنسبة تأييد لم تتجاوز 29% بحسب استطلاعات مركز "بيو" للأبحاث، رصدت صحيفة "الغارديان" البريطانية، إرث ترامب الذي سيستمر رغم جدليته.

    الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، 2020
    © REUTERS / Erin Scott
    وكالة تكشف عن آخر قرارات ترامب في البيت الأبيض

    تغييرات القضاء

    أصدر ترامب قرارات أحدثت تغييرات كبرى في النظام القضائي الفيدرالي، حيث عمد إلى تعيين 3 قضاة محافظين مدى الحياة في المحكمة العليا.

    وهذا السلوك يبدو أنه سيرسخ نزعة القضاء المحافظة على قوانين البلاد، خاصة تلك المرتبطة بالحريات الفردية وقوانين العمل والهجرة والرعاية الصحية.

    كما عين الرئيس الأمريكي أيضا 200 قاض في المحاكم الفيدرالية، وجميعهم لهم انتماءات مرتبطة بالحزب الجمهوري والمحافظين.

    تعديل ضريبي

    في أيامه الأخيرة، في البيت الأبيض، قالت شبكة "إن بي سي" الأمريكية إن ترامب وقع مشروع قانون سيؤدي إلى تخفيض معدل ضرائب الشركات الأمريكية من 35 بالمئة إلى 21 بالمئة.

    سيصب هذا القانون في مصلحة الطبقات الأكثر ثراء في الولايات المتحدة، والشركات العملاقة التي تستثمر  في أسهمها أكثر من عملها على تحسين رواتب العمال.

    وخفض كذلك ترامب الضرائب التي كان يؤديها الأفراد، وإن كان ذلك بشكل يسير ومؤقت.

    ولكن تلك الإجراءات ستؤدي إلى عجز الميزانية الإجمالية بنحو 1.9 تريليون دولار خلال 10 سنوات.

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو
    © Sputnik
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    التجارة الحرة

    نجح ترامب في وقف اتفاق "التجارة الحرة لأمريكا الشمالية" (نافتا)، واستبدله باتفاقات أخرى مع المكسيك وكندا، بحسب ما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

    وأيد تلك الاتفاقات حتى معارضو ترامب الرئيسيين مثل نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي.

    خروج من اتفاقيات

    خرج ترامب من اتفاقيات رئيسية قد تؤثر على السياسة الدبلوماسية الأمريكية لفترة طويلة، مثل خروجه من اتفاقية باريس للمناخ عام 2017، وانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، ونقل سفارة أمريكا من تل أبيب إلى القدس.

    السكان الأصليين

    وقع ترامب 3 مشاريع قوانين لصالح السكان الأصليين، حيث منح تعويضا لقبيلة سبوكان بسبب خسارة أرضهم في منتصف القرن العشرين، وتمويل برامج لرعاية لغتهم الأصلية والاعتراف الفيدرالي بالقبائل الأصلية في مونتانا.

    الحيوانات

    وقع ترامب قرارا لجعل القسوة على الحيوانات "جريمة فيدرالية"، حتى يواجه مرتبكي هذه الجرائم عقوبات أقسى، ونال القانون إشادة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونغرس.

    التنوع البيولوجي

    وقع ترامب قانونا بجعل قانون التنوع البيولوجي والجيني أمرا قانونيا، وتم إدراجه في قانون الزراعة الأمريكي.

    حماية البيئة

    أصدر ترامب قرارا بمنح وكالة حماية البيئة 100 مليون دولار لإصلاح مشكلة البنية التحتية للمياه في فلينت بولاية ميتشيغان.

    الإتجار بالجنس

    أصدر ترامب قانونا "مكافحة الإتجار بالجنس عبر الإنترنت العابر للدول"، والذي يمنح سلطات إنفاذ القانون والضحايا أدوات جديدة لمكافحة الإتجار بالجنس.

    الأمهات المرضعات

    وقع ترامب قرارا يطالب فيه المطارات بضرورة توفير مساحات للأمهات المرضعات.

    حماية المحيطات

    وقع ترامب على قانون "حماية المحيطات والبحار"، بحيث يمول 10 ملايين دولار لتنظيف أطنان من البلاستيك والقمامة من المحيط.

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوقع إعلانا يعلن فيه عن نيته الانسحاب من الاتفاقية النووية الإيرانية في البيت الأبيض في واشنطن, 8 مايو/أيار 2018
    © REUTERS / JONATHAN ERNST
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    الأدوية

    وقع ترامب مشروع قانون يسمح ببعض ورادات الأدوية من كندا، ما يساعد في تخفيض أسعار الأدوية والوصفات الطبية.

    ووقع كذلك على أمر تنفيذي يفرض على جميع مقدمي خدمات الرعاية الصحية الكشف عن تكلفة خدمتهم، حتى يتمكن الأمريكيون من المقارنة بين الخدمات المختلفة، وإجبار المستشفيات على ترحيل رسومها القياسية للخدمات وفق ظروف استثنائية.

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    وكالة تكشف عن آخر قرارات ترامب في البيت الأبيض
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