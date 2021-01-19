وحيدا في دمشق.. وفاة الوريث الأخير لعرش الإمبراطورية العثمانية

أعلنت أسرة دوندار عبد الكريم عثمان أوغلو، آخر وريث لعرش الإمبراطورية العثمانية المنحلة، عن وفاته في وقت متأخر من مساء الاثنين عن عمر ناهز 90 عاما.

وفي تغريدة لها على تويتر، قالت أورهان عثمان أوغلو ، أحد أفراد الأسرة: "توفي والد عائلتنا والسلالة العثمانية، عمنا الأمير دوندار عبد الكريم عثمان أوغلو في دمشق، سوريا.. رحمه الله".

وبحسب صحيفة "دايلي صباح" التركية، فإن عثمان أوغلو كان يعيش وحيدا في مدينة دمشق التي ولد فيها عام 1930 بعد إخراج أبويه من تركيا عقب إلغاء الخلافة عام 1924.

ومنذ سنوات سعى أحفاد السلالة العثمانية الذين يعيشون في تركيا لجلب عميدهم من سوريا التي قطعت العلاقات مع تركيا بعد اندلاع الحرب الأهلية السورية عام 2011، وفق المصدر ذاته.

وبحسب وكالة الأناضول التركية، فإن عثمان أوغلو وهو الحفيد الرابع للسلطان العثماني الأخير عبد الحميد الثاني، وكذلك فهو الرئيس الخامس والأربعون للسلالة التي حكمت الدولة العثمانية من سنة 1281 إلى 1922، وكان متزوجا من يسرى هانم أفندي وليس لديهما أبناء.

وكان أحفاد السلالة العثمانية قد أجبروا على مغادرة تركيا إلى المنافي بدءا من عام 1924، ليسمح للنساء منهم بالعودة إلى بلادهم عام 1952، فيما سُمح للذكور بالعودة لاحقا عام 1974.