الرئيس الأذربيجاني يعين ممثلين له في منطقة قره باغ

أعلنت الخدمة الصحفية المتحدثة باسم الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، اليوم الثلاثاء، عن توقيعه مرسوما بتعيين ممثلين خاصين للرئاسة في منطقة ناغورنو قره باغ.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية بيان الخدمة الصحفية للرئيس الأذربيجاني والتي جاء فيها أن "رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف وقع مرسوما بشأن اعتماد ممثلين خاصين له في منطقة ناغورنو قره باغ".

وبحسب البيان، تم إنشاء مكاتب تمثيلية خاصة لرئيس جمهورية أذربيجان في المناطق المحررة مؤخرا والتي باتت تعود لسيادة أذربيجان حصرا.

وأوضحت الخدمة الصحفية أن "التمثيل يرأسه ممثلون تابعون لرئيس أذربيجان، يعينهم ويعزلهم وحده ويتبعون أوامره مباشرة".

ووقعت أرمينيا وأذربيجان برعاية روسيا، اتّفاقاً لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، دخل حيز التنفيذ في الـ10 من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف شامل لإطلاق النار في قره باغ.