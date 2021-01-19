مصر تعلق على مقتل قاضيتين في أفغانستان

علقت مصر على استهداف قاضيتين في العاصمة الأفغانية كابول.

وقال بيان لوزارة الخارجية المصرية، إن مصر تدين "بأشد العبارات" الهجوم الذي وقع مؤخرا في كابول، وذلك عبر صفحة الوزارة على موقع "فيسبوك".

واستهدف الهجوم الإرهابي في عاصمة أفغانستان قاضيتين في المحكمة العليا وأسفر الهجوم عن مقتلهما.

وأعرب بيان الخارجية عن تعازي مصر لحكومة وشعب أفغانستان وأسر القاضيتين.

وأعلنت الشرطة الأفغانية أن "مسلحين مجهولين قتلوا قاضيتين بالمحكمة العليا"، في وقت يجري ممثلون من الحكومة وحركة طالبان محادثات سلام في قطر.

وأفادت الشرطة أن "القاضيتين اللتين لم يتم الكشف عن هويتهما قتلتا وأصيب سائقهما"، ونفى متحدث باسم طالبان المسؤولية عن الهجوم.

وأصدر الرئيس الأفغاني أشرف غني بيانا يدين الهجمات التي تشنها حركة طالبان وجماعات مسلحة أخرى على المدنيين.

وقال غني إن "الإرهاب والرعب والجريمة" ليس حلا لمشكلة أفغانستان ودعا طالبان إلى قبول "وقف دائم لإطلاق النار".

وتعرض مسؤولون حكوميون وصحفيون ونشطاء لهجمات في الأشهر القليلة الماضية، مما أثار الذعر خاصة في العاصمة كابول.