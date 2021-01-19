طائرات إيرانية تسقط معدات وأفراد من الجو على سواحل خليج عمان... صور وفيديو

أعلن المتحدث باسم المناورات التي تجريها القوات البرية للجيش الإيراني، تحت اسم "الاقتدار 99" جنوب شرقي البلاد، عن تنفيذ عملية هجومية، لأول مرة، بالمشاركة مع اللواء الجوي المحمول جوا على سواحل مكران المطلة على خليج عمان.

واستخدمت القوات الإيرانية مجموعة متنوعة من الأسلحة والمعدات الآلية، وأشار مساعد قائد القوة البرية للجيش لشؤون العمليات والمتحدث باسم مناورات، العميد شرفي: "قام اللواء 55 المحمول جوا في القوة البرية في المرحلة الأولى من المناورات بإجراء عمليات القفز بالمظلات واستخدام ناقلات الأفراد BMP2 والتي تم إجراؤها معًا لأول مرة خلال هذه المناورات، ونفذ خطط عمليات هجومية".

وبحسب المتحدث، فقد هبطت القوات المحمولة الجوا، على شكل "مئات المظليين في مواقع محددة خلال عملية مخططة لها مسبقًا من قبل عدة طائرات تابعة للجيش من طرازC-130".

وتزامنت عملية الإنزال الجوي مع إسقاط أسلحة ومعدات عسكرية بما في ذلك الدراجات النارية وقاذفات صواريخ من عيار 107 ملم ومدافع من عيار 23 ملم في المنطقة التي تجري فيها المناورات، بحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

ونوه المتحدث إلى أن القوات المشاركة في المناورات استطاعت السيطرة على الأهداف المحددة على الساحل الإيراني.

‌رزمايش اقتدار ۹۹ نيروی زمينی ارتش در سواحل مکران https://t.co/uQXcxEz3Fv pic.twitter.com/yRXB6hcwcI — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) January 19, 2021

وبين المتحدث أنت تم استخدام ناقلات الأفراد التي تمت تطويرها من قبل القوات المحمولة الجوا، وأنه تم تنفيذ عمليات الهجوم باستخدام ودعم مجموعة متنوعة من الأسلحة الإيرانية.

🎥 آغاز رزمایش نیروی زمینی ارتش در سواحل مکران



در این رزمایش انواع تاکتیک‌های خلاقانه بومی به منظور ارزیابی مهارت‌های چندگانه تیپ‌های حرفه‌ای نیروی زمینی ارتش عملیاتی می‌شود#رزمایش_اقتدار_۹۹_ارتشhttps://t.co/sdnXBkbvOW pic.twitter.com/WO3et4tg07 — خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) January 19, 2021

وأكد المتحدث باسم المناورات أن القوات استطاعت السيطرة على المناطق الساحلية، و"تحميل المعدات المدرعة والأسلحة شبه الثقيلة في أقصر وقت".

وأشار المتحدث إلى أن العملية نفذت بشكل متوافق مع المشاهد الحقيقية لأجواء المعركة، معتبرا أنه من "نقاط القوة في لواء القوات المحمولة جوا وقوات الرد السريع في هذه المرحلة من المناورات"، على حد تعبيره.