بعد تجاوز الإصابات اليومية حاجز الـ10 آلاف... مستشفى إسرائيلي يطالب وزارة الصحة بنقل المرضى

طالب مستشفى إسرائيلي، اليوم الثلاثاء، وزارة الصحة الإسرائيلية بنقل المرضى إلى مستشفيات وسط إسرائيل بسبب الزحام.

وبحسب موقع "i24" فقد أعلن مستشفى "هداسا-عين كارم" في القدس صباح اليوم الثلاثاء أن لدية 127 مصابا بالفيروس بينهم 70 حالة خطيرة، 24 يستعينون بأجهزة تنفس، وطالب وزارة الصحة بنقل المصابين الجدد إلى مستشفيات وسط إسرائيل.

ووفقا للموقع الإسرائيلي فإن المستشفيات الإسرائيلية تعاني ازدحاما بسبب تزايد أعداد المصابين بكورونا.

يأتي ذلك فيما تجاوزت إسرائيل حاجز الـ10 آلاف إصابة يومية بكورونا، وسجلت 10021 إصابة جديدة بالفيروس أمس الاثنين.

وبحسب i24 فقد أكد بيان وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل رقم قياسي جديد في الإصابة بفيروس كورونا برغم الإغلاق الشامل المفروض منذ أسبوعين، حيث سجل لأول مرة أكثر من 10 آلاف إصابة.

وقال بيان الوزارة إن عدد الإصابات النشطة في إسرائيل وصل إلى 81059 إصابة، بينها 1114 مصابا حالتهم خطيرة، منهم 277 مصاب يستعينون بأجهزة التنفس، كما ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 4049 حالة وفاة .

وقد صنفت جامعة أكسفورد عدد الإصابات في الدول وفقا لعدد السكان في الأسبوع الأخير، فكانت النتيجة أن إسرائيل هي الأولى عالميا، تليها البرتغال، ثم اندورا، والتشيك، ثم ايرلندا، بعدها لبنان، ثم الجبل الاسود، وسلوفانيا، والولايات المتحدة، وإسبانيا والسويد.

في المقابل تحتل إسرائيل المرتبة الرابعة عالميا في عدد فحوصات كورونا بالنسبة لعدد السكان، خلال الأسبوع الأخير أيضا حسب أكسفورد.

وتأتي بعدها النمسا ثم الإمارات ثم لوكسمبورغ، وقبرص، ثم الدنمارك، وبريطانيا، والبحرين، ومالطا، وأندورا.

ياتي ذلك فيما تعقد الحكومة الاسرائيلية اليوم الثلاثاء جلسة خاصة لمناقشة تمديد الاغلاق الشامل المفروض في اسرائيل، وتطالب وزارة الصحة الاسرائيلية تمديده اسبوعين.

يشار إلى أن السلطات الإسرائيلية كانت قد اعلنت عن أن ما يتراوح بين 10% و20% من الإسرائيليين الذي يعانون من كورونا، أصيبوا بالسلالة البريطانية المتحورة.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست"، اليوم الأحد، عن البرفيسور نحمان آش منسق ملف كورونا في إسرائيل أن السلالة البريطانية المتحورة تنتشر على الأرجح بشكل سريع في الدولة.

وتوقع المسؤول الإسرائيلي في حديثه خلال مؤتمر صحفي أن هذا الانتشار للسلالة التي ظهرت في بريطانيا مؤخرا قد يؤثر في مدى قدرة إسرائيل في الخروج من الإغلاق.

يأتي هذا في الوقت الذي بدأت فيه الحكومة الإسرائيلية، اليوم، في طرح الجرعة الثانية من لقاح كورونا في أسرع حملة تطعيم في العالم.

ومنذ 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، يتلقى الإسرائيليون الذين تزيد أعمارهم على 60 عاما ومن يعانون مشكلات صحية إلى جانب أفراد الطواقم الطبية الجرعة الأولى من لقاح شركة "فايزر".