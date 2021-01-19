تسجيل
13:22 GMT19 يناير/ كانون الثاني 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    إعادة فرض الإغلاق التام بسبب الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا في إسرائيل21 سبتمبر 2020

    بعد تجاوز الإصابات اليومية حاجز الـ10 آلاف... مستشفى إسرائيلي يطالب وزارة الصحة بنقل المرضى

    © REUTERS / RONEN ZVULUN
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/16/1046603837_0:160:3072:1888_1200x675_80_0_0_2a66648d1218c5eaa24fbd96b2e7b716.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202101191047845480-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%8010-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B6%D9%89/

    طالب مستشفى إسرائيلي، اليوم الثلاثاء، وزارة الصحة الإسرائيلية بنقل المرضى إلى مستشفيات وسط إسرائيل بسبب الزحام.

    وبحسب موقع "i24" فقد أعلن مستشفى "هداسا-عين كارم" في القدس صباح اليوم الثلاثاء أن لدية 127 مصابا بالفيروس بينهم 70 حالة خطيرة، 24 يستعينون بأجهزة تنفس، وطالب وزارة الصحة بنقل المصابين الجدد إلى مستشفيات وسط إسرائيل.

    تطعيم أفراد الأسطول الشمالي الروسي على متن الفرقاطة الأميرال كاساتونوف بـ لقاح سبوتنيك V ضد فيروس كورونا في سيفيرومورسك، روسيا 2 ديسمبر 2020
    © Sputnik . Pavel Lvov
    إسرائيل تعلن تطعيم مليوني شخص بالجرعة الأولى من لقاح كورونا

    ووفقا للموقع الإسرائيلي فإن المستشفيات الإسرائيلية تعاني ازدحاما بسبب تزايد أعداد المصابين بكورونا.

    يأتي ذلك فيما تجاوزت إسرائيل حاجز الـ10 آلاف إصابة يومية بكورونا، وسجلت 10021 إصابة جديدة بالفيروس أمس الاثنين.

    وبحسب i24 فقد أكد بيان وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل رقم قياسي جديد في الإصابة بفيروس كورونا برغم الإغلاق الشامل المفروض منذ أسبوعين، حيث سجل لأول مرة أكثر من 10 آلاف إصابة.

    وقال بيان الوزارة إن عدد الإصابات النشطة في إسرائيل وصل إلى 81059 إصابة، بينها 1114 مصابا حالتهم خطيرة، منهم 277 مصاب يستعينون بأجهزة التنفس، كما ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 4049 حالة وفاة .

    وقد صنفت جامعة أكسفورد عدد الإصابات في الدول وفقا لعدد السكان في الأسبوع الأخير، فكانت النتيجة أن إسرائيل هي الأولى عالميا، تليها البرتغال، ثم اندورا، والتشيك، ثم ايرلندا، بعدها لبنان، ثم الجبل الاسود، وسلوفانيا، والولايات المتحدة، وإسبانيا والسويد.

    في المقابل تحتل إسرائيل المرتبة الرابعة عالميا في عدد فحوصات كورونا بالنسبة لعدد السكان، خلال الأسبوع الأخير أيضا حسب أكسفورد.

    وتأتي بعدها النمسا ثم الإمارات ثم لوكسمبورغ، وقبرص، ثم الدنمارك، وبريطانيا، والبحرين، ومالطا، وأندورا.

    ياتي ذلك فيما تعقد الحكومة الاسرائيلية اليوم الثلاثاء جلسة خاصة لمناقشة تمديد الاغلاق الشامل المفروض في اسرائيل، وتطالب وزارة الصحة الاسرائيلية تمديده اسبوعين.

    يشار إلى أن السلطات الإسرائيلية كانت قد اعلنت عن أن ما يتراوح بين 10% و20% من الإسرائيليين الذي يعانون من كورونا، أصيبوا بالسلالة البريطانية المتحورة.

    ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست"، اليوم الأحد، عن البرفيسور نحمان آش منسق ملف كورونا في إسرائيل أن السلالة البريطانية المتحورة تنتشر على الأرجح بشكل سريع في الدولة.

    وتوقع المسؤول الإسرائيلي في حديثه خلال مؤتمر صحفي أن هذا الانتشار للسلالة التي ظهرت في بريطانيا مؤخرا قد يؤثر في مدى قدرة إسرائيل في الخروج من الإغلاق.

    يأتي هذا في الوقت الذي بدأت فيه الحكومة الإسرائيلية، اليوم، في طرح الجرعة الثانية من لقاح كورونا في أسرع حملة تطعيم في العالم.

    ومنذ 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، يتلقى الإسرائيليون الذين تزيد أعمارهم على 60 عاما ومن يعانون مشكلات صحية إلى جانب أفراد الطواقم الطبية الجرعة الأولى من لقاح شركة "فايزر".

    انظر أيضا:

    إسرائيل تنقل بعض العائدين من الصين إلى المستشفيات للاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا
    "كورونا" يعرقل الإعفاء من التأشيرة الإماراتية الإسرائيلية
    تفوقت على أمريكا وبريطانيا... إسرائيل تطعم جزءا كبيرا من سكانها ضد كورونا
    المخدرات لعلاج فيروس كورونا في أحد مستشفيات إسرائيل
    الكلمات الدلالية:
    مستشفى, لقاح, فيروس كورونا, إسرائيل
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    رجل يلتقط صورة تذكارية له بعد السباحة الشتوية في قناة كرونفيرسكي في سان بطرسبورغ، روسيا 14 يناير 2021
    فصل الصقيع... لقطات "تثلج القلب" من أنحاء روسيا
    تويتر يواصل في حظر الجمهوريين
    تويتر يواصل حظر الجمهوريين في أمريكا
    إنفوجرافيك... سياسات الخصوصية الجديدة على واتسآب وبدائله المحتملة
    سياسات الخصوصية الجديدة على واتسآب وبدائله المحتملة
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك