أردوغان: تركيا باتت تحدد التوازنات الإقليمية والدولية

اعتبر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في تصريحات أدلى بها، اليوم الثلاثاء، أن تركيا أصبحت في المرحلة الراهنة في موضع تحدد من خلاله التوازنات الإقليمية والدولية.

وقال أردوغان في كلمة له عبر الفيديو كونفرانس، خلال مشاركته في المؤتمرات العامة السابعة لفروع حزب العدالة والتنمية في 5 ولايات تركية، إن بلاده باتت في المرحلة الراهنة في موضع تحدد من خلاله التوازنات الإقليمية والدولية.

وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، أكد الرئيس التركي أن حكومته ستمضي قدما في طريقها وستركز على عملها وتحقيق هدفها، وقال: "نحن بصدد إعلان الإصلاحات الاقتصادية والقانونية والقضائية على الرأي العام".

واعتبر أردوغان في تصريحاته أن "تحالف الشعب" المكون من حزبي "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية" التركيين، سيواصل (التحالف) العمل لتحقيق أهداف تركيا المنشودة لعام 2023.

نوه أردوغان إلى وجود المزيد من المشاريع الاقتصادية في بلاده، كاشفا عن انضمام مليون عضو لحزبه، وقال: "سننجز المزيد من المشاريع الضخمة التي ستساهم في نهضة بلادنا، وأنا ممتن من انضمام مليون عضو جديد إلى حزبنا خلال العام المنصرم".

وأشار أردوغان أن حزبه "العدالة والتنمية" يستمد "قوته وشجاعته" من الشعب التركي، وأن حزبه تمكن من النجاح في جميع الاستحقاقات الانتخابية بفضل الدعم الشعبي الكبير له، وأن الحزب لم يخب آمال الشعب التركي، مشيرا إلى أنه حقق "قفزات كبيرة" للبلاد، بحسب المصدر.