تقرير دولي ينتقد أداء منظمة الصحة العالمية خلال جائحة كورونا

أعربت اللجنة الدولية المستقلة بشأن جائحة كورونا عن انتقادها لكل من منظمة الصحة العالمية والصين، وقالت إنه كان يتوجب عليهما اتخاذ رد فعل أسرع خلال المرحلة المبكرة من ظهور فيروس كورونا.

وقال الرؤساء المشاركون للجنة، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي في جنيف، إن جهود منظمة الصحة العالمية لم تكن كافية لمنع انتشار "كوفيد-19"، وإن المنظمة تصرفت ببطء شديد.

وسلط تقرير الفريق الضوء على المواضع التي كانت استجابة المنظمة فيها بطيئة للغاية... ويشير التقرير إلى أن العالم يحتاج إلى منظمة صحة عالمية فعالة أكثر من أي وقت مضى.

وقالت إلين جونسون سيرليف، الرئيس المشارك للجنة المستقلة: "لا تملك منظمة الصحة العالمية السلطة لفرض أو التحقيق في أي من وحداتها الإقليمية".

وأضافت سيرليف إنه عندما يتعلق الأمر بأي تهديد محتمل يمثله أي بلد، لا يمكن لمنظمة الصحة العالمية إلا أن تطلب الوصول والانتظار حتى يتم منحها الأذن. لذلك يجب على الدول توفير المزيد من الموارد والفرص للمنظمة.

بدورها قالت هيلين كلارك، الرئيس المشارك الثاني للجنة، إن الصين تصرفت أيضا ببطء شديد. وتم الإعلان عن 27 حالة في ووهان بعد أسبوع فقط من تحديد الحالات، ولم يتم وضع المدينة في الحجر الصحي على الفور.

يذكر أن اللجنة التي تقودها رئيسة الوزراء النيوزيلندية السابقة هيلين كلارك والرئيسة الليبيرية السابقة إلين جونسون سيرليف، كانت قد أصدرت تقريرها المؤقت الأول في العام الماضي.