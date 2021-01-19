منزل وسيارة مرسيدس... هدايا مشاهير تنهال على عائلة جورج فلويد

اشترى نجم أمريكي في كرة السلة منزلا لعائلة جورج فلويد، المواطن الأمريكي الأسود الذي مات اختناقا على يد شرطي في مايو/ أيار الماضي.

ونقلت وكالة "فرانس برس"، اليوم الثلاثاء، عن اللاعب السابق ستيفن جاكسون القريب من الضحية، أن كايري إيرفينغ، نجم نادي بروكلين نتس اشترى منزلا لعائلة فلويد الذي لقي حتفه في مينيابوليس.

وأوضح جاكسون أنه لا يزال يهتم بعائلة فلويد الذي يعتبره شقيقه بعد 8 أشهر من وفاته.

ولفت إلى أن عائلته لا تزال تتلقى الكثير من الدعم من أشخاص في أنحاء العالم، موضحا أن إيرفينغ اشترى لها منزلا.

كما كشف أن مغني الراب ليل واين اشترى لأسرة فلويد سيارة مرسيدس، بينما قدمت لها المغنية باربارا سترايسند أسهما في شركة ديزني.

وكان جورج فلويد البالغ من العمر 46 عاما، قد توفي في 25 أيار/مايو 2020، إثر استجوابه من الشرطي الأبيض ديريك توفان الذي قام بالركوع على عنقه لنحو ثماني دقائق.

وتسببت وفاة فلويد في موجة احتجاجات شعبية في الولايات المتحدة، وانتقلت إلى دول أخرى، في إطار مناهضة عنف الشرطة والعنصرية.