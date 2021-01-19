الولايات المتحدة تفصل خطوط الهاتف عن القنصلية الروسية في نيويورك

نيويورك - سبوتنيك. وقال مصدر في البعثة الدبلوماسية الروسية لوكالة "سبوتنيك": "قام الجانب الأمريكي في الثامن عشر من شهر كانون الثاني/يناير بفصل خطوط الهواتف الأرضية بالقنصلية العامة بالكامل، كما يحدث انقطاع للإنترنت من وقت لآخر".
وأضاف المصدر أن الجانب الأمريكي يتذرع بوجود مشاكل تقنية، ويزعمون عدم القدرة على حلها لمدة يومين.
Уважаемые посетители!— Consulate General of Russia in New York (@rcgnewyork) January 19, 2021
С 18 января с.г. американской стороной полностью отключены все городские телефонные линии Генерального консульства России в Нью-Йорке, периодически возникают перебои с доступом в Интернет. pic.twitter.com/ntHEpb4d4z
وطالبت القنصلية عبر صفحتها في "تويتر" أرسال الأسئلة المهمة لدى المواطنين الروس عبر البريد الإلكتروني.
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