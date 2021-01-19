الولايات المتحدة تفصل خطوط الهاتف عن القنصلية الروسية في نيويورك

أعلنت البعثة الدبلوماسية الروسية في الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن الجانب الأمريكي قام بفصل خطوط الهواتف الأرضية بالقنصلية العامة في نيويورك في الثامن عشر من الشهر الجاري.

نيويورك - سبوتنيك. وقال مصدر في البعثة الدبلوماسية الروسية لوكالة "سبوتنيك": "قام الجانب الأمريكي في الثامن عشر من شهر كانون الثاني/يناير بفصل خطوط الهواتف الأرضية بالقنصلية العامة بالكامل، كما يحدث انقطاع للإنترنت من وقت لآخر".

وأضاف المصدر أن الجانب الأمريكي يتذرع بوجود مشاكل تقنية، ويزعمون عدم القدرة على حلها لمدة يومين.

Уважаемые посетители!

С 18 января с.г. американской стороной полностью отключены все городские телефонные линии Генерального консульства России в Нью-Йорке, периодически возникают перебои с доступом в Интернет. pic.twitter.com/ntHEpb4d4z — Consulate General of Russia in New York (@rcgnewyork) January 19, 2021

وطالبت القنصلية عبر صفحتها في "تويتر" أرسال الأسئلة المهمة لدى المواطنين الروس عبر البريد الإلكتروني.