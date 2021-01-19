إيران تضيف ترامب وبومبيو ومسؤولين أمريكيين إلى قائمة عقوبتها

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الثلاثاء، إضافة كل من الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وعدد من المسؤولين إلى قائمة العقوبات الخاصة بها.

تضمنت قائمة العقوبات الإيرانية عددا من المسؤولين الأمريكيين في إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، على رأسهم وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، ووزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشين، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين.

وتأتي هذه العقوبات، بعد أيام من إعلان وزارة الخزانة الأمريكية، الأربعاء الماضي، فرض عقوبات جديدة على 3 أفراد و16 كيانا على خلفية صلتهم بإيران.

وقالت إدارة مراقبة الأصول الأجنبية في الخزانة الأمريكية، في بيان اليوم، "بهدف مكافحة الإرهاب أدرجنا هذه الشخصيات والكيانات المرتبطة بإيران على قائمة عقوبات أوفاك".

وشملت العقوبات 3 أفراد أبرزهم رجل الدين المقرب من المرشد الإيراني أحمد مروي، بالإضافة إلى محمد مخبر، رئيس لجنة تنفيذ أوامر الإمام الخميني.

كما شملت العقوبات الأمريكية الجديدة ضد طهران 16 كيانا اقتصاديا أبرزها مؤسسة "آستان القدس رضوي" وجميع الشركات التابعة لها، والتي تعد ثاني أكبر مؤسسة اقتصادية في البلاد بعد الحكومة وتتبع المرشد الإيراني علي خامنئي، بالإضافة إلى شركة تطوير صناعة النفط والغاز برشیا وأيضا شركة بارس المساهمة للنفط.

وتوجه إيران اتهامات لإدارة ترامب بتنفيذ عملية اغتيال قائد فيلق القدس السابق، قاسم سليماني، ونائب رئيس الحشد الشعبي السابق، أبو مهدي المهندس، بصاروخ أطلق من طائرة مسيرة، بداية العام الماضي، وتطالب بمحاسبة المسؤولين عن العملية.