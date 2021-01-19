عقوبات أمريكية على سفينة تعمل في مد خط أنابيب الغاز بمشروع "التيار الشمالي-2"

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات ضد السفينة "فورتونا"، التي تعمل في مد خط أنابيب الغاز بمشروع "التيار الشمالي-2" والشركة المالكة لها.

واشنطن- سبوتنيك. بالإضافة لذلك، تم فرض عقوبات على شركة "روستانكر" و14 شركة أجنبية أخرى من إيطاليا وسويسرا والولايات المتحدة وفنزويلا ومالطا وبريطانيا.

كما تضمنت قائمة العقوبات ثلاثة أشخاص، إيطالي وسويسري وفنزويلي.

وست سفن أخرى، اثنتان منها ناقلتا النفط "مكسيم غوركي" و"سييرا" ترفعان علم روسيا.

وهذه القوائم المختلطة تتعلق بالعقوبات على روسيا واليمن وفنزويلا ومحاربة الإرهاب.

وتعارض الولايات المتحدة بقوة المشروع (التيار الشمالي 2)، حيث تروج للغاز الطبيعي الأمريكي المسال في الاتحاد الأوروبي. وفرضت واشنطن عقوبات على المشروع في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وطالبت الشركات المساهمة بالتوقف على الفور عن مد خط الأنابيب. وفي هذا السياق، أعلنت شركة "أولسيز" السويسرية على الفور تقريبًا تعليق العمل. والآن ما زالت الولايات المتحدة تناقش مسألة توسيع العقوبات ضد المشروع.