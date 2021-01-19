بالدموع.. بايدن يودع ولايته قبل انتقاله إلى واشنطن

بكى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم الثلاثاء، أثناء توديعه لولايته ديلاوير، استعدادا للانتقال إلى العاصمة واشنطن.

جاء هذا أثناء توجيه الرئيس المنتخب رسالة شكر قبل انتقاله من ولاية ديلاوير إلى واشنطن، تمهيدا لتسلم السلطة في البيت الأبيض.

وفي كلمته التي بدا فيها الرئيس الأمريكي متأثرا قال فيها "أنا فخور بكوني رئيسكم".

وأشار بايدن إلى أن زوجته طلبت منه ألا يكون عاطفيا في خطابي، إلا أنه لم يستطع الحكم في دموعه.

ومن المقرر أن ت