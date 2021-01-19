الاتحاد الأوروبي يعتزم تحسين حماية الشركات الأوروبية من العقوبات الخارجية

يعتزم الاتحاد الأوروبي توفير حماية أفضل للشركات الأوروبية من العقوبات الخارجية أحادية الجانب، وكذلك تأمين الخدمات المالية بالتعاون مع دول ثالثة، وفقًا لمقترحات المفوضية الأوروبية التي نشرت اليوم الثلاثاء.

وجاء في الوثيقة التي تم نشرها اليوم الثلاثاء أن:

"تطبيق عقوبات أحادية الجانب خارج الحدود الإقليمية من قبل دول ثالثة أثر بشكل خطير على قدرة الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه على تحقيق أهداف سياسية، والوفاء بالتزاماتها الدولية، والحفاظ على العلاقات مع الدول الخاضعة للعقوبات".

وشددت المفوضية الأوروبية على أن الإجراءات الأحادية الجانب التي تتخذها دول ثالثة تعرض للخطر تجارة واستثمارات الشركات الأوروبية خارج الاتحاد الأوروبي.

وقال المفوض الأوروبي للاقتصاد فالديس دومبروفسكيس، "نظرًا للوضع الجغرافي السياسي الأكثر تضاربًا، نحتاج إلى أن نكون قادرين على حماية أنفسنا من الإجراءات غير العادلة".

تشير وثيقة المفوضية الأوروبية إلى الموقف من انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) بشأن إيران، التي تتضمن رفع العقوبات مقابل الحد من البرنامج النووي الإيراني.

وأعلنت الولايات المتحدة في مايو 2018، انسحابًا أحاديًا من الاتفاق وأعادت فرض العقوبات الصارمة ضد طهران.