بوتين ورئيس بوليفيا يبحثان عبر الهاتف مكافحة فيروس كورونا

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، عبر الهاتف مع نظيره البوليفي لويس آرسي مكافحة فيروس كورونا "كوفيد-19" وتوريد لقاح "سبوتنيك V" الروسي إلى بوليفيا.

موسكو - سبوتنيك. وبحسب بيان للرئاسة الروسية (الكرملين) اليوم فقد "بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر الهاتف مع نظيره البوليفي لويس آرسي مكافحة فيروس كورونا "كوفيد-19" والتعاون في مكافحة انتشار الفيروس ولا سيما في استخدام اللقاحات".

وأشار البيان إلى أنه "تم التأكيد على أهمية الاتفاقات التي تم التوصل إليها في ديسمبر/ كانون الأول 2020 بشأن توريد لقاح سبوتنيك V الروسي إلى بوليفيا".

وجاء في البيان أيضا "بحث الطرفان باستفاضة سبل تطوير العلاقات الروسية البوليفية في مختلف المجالات".

وفي وقت سابق اليوم، قالت مارغريت هاريس المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، إن مناقشة إدراج اللقاح الروسي ضد "كوفيد -19"، "سبوتنيك V" في القائمة التي أقرتها المنظمة قد تستغرق عدة أيام.

وأضافت هاريس سيتم منح الإذن بإدراج الأدوية للاستخدام في حالات الطوارئ من قبل الخبراء عندما يكونون راضين عن جميع البيانات.

وبحسب المنظمة، فإن مناقشة بيانات لقاح "سبوتنيك V" في لجنة منظمة الصحة العالمية ستبدأ في 22 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وكانت روسيا قد أعلنت عن تسجيل أول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19" في أغسطس/ آب الماضي، وحتى الآن تم تسجيل لقاحين، الأول "سبوتنيك V" ويطوره مركز "غاماليا" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني أطلق عليه اسم "إيبيفاك كورونا" يطوره مركز "فيكتور" لعلوم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية الحكومي.

واعتبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن اللقاح الروسي ضد فيروس "كورونا" المستجد، هو الأفضل في العالم، مؤكدا على أنه يجب فهم كيف ستكون فاعليته وسط العديد من السلالات.