طهران: سیاسة الضغوط القصوی تحولت إلی فضیحة لأمريكا

قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علی ربیعي، اليوم الثلاثاء، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب الشریرة بلغت نهایتها.

ونقلت وكالة "إسنا"، مساء اليوم الثلاثاء، عن ربيعي، أنه أمام الرئیس الأمریکی الجدید ، جو بايدن، ابتداء، من یوم غد، فرصة سانحة لتحقیق تطلعات الشعب الأمریكي فی تغییر السیاسات التي أدت خلال السنوات الأربع الماضیة إلى عزلة بلاده، وسوء سمعتها في العالم.

وأكد ربيعي أن تحمل أمریکا لمسؤولیاتها واحترامها للقانون والأعراف الدولیة بات مطلبا عالمیا، قائلا:

إن الإدارة الأمریکیة الجدیدة لا ینبغی أن تعالج ما ترکته الإدارة السابقة بشکل انتقائي، وألا تذهب إلی الأسوأ من ذلك فتواصل الضغوط علی الشعوب.

وشدد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية على أن صمود وثبات الشعب الإیرانی لم یترك مجالا للشك فی أن الحظر والضغوط لا یمکن أن تجبر بلاده أبدا علی الاستسلام أمام الغطرسة الأمريكية.

واعتبر ربیعی أن أمام أمریکا فرصة بالتخلي عن الانتهاکات الواسعة للقانون الدولی وارتکاب الجرائم ضد الإنسانیة علی حساب الأمن والسلم الدوليین، ومصالح الشعبین، الإیراني والأمریکي، وأن تعود للعمل بالقرار 2231، دون قید أو شرط وترسم آفاقا جدیدة فی علاقاتها وتعاملها مع إیران والمجتمع الدولي.

ولفت علي ربيعي إلى أنه في کل الأحوال، فإن "الحقیقة التی لن تتغیر هی أن سیاسة الضغوط القصوی علی الشعب الإیراني تحولت إلی فضیحة لأمريکا علی مر التاریخ، وهذه الفضیحة لا تقتصر على أمریکا بل تشمل کل من شجعها وحرضها علی إيذاء الشعب الإیراني".