ترامب: أنتجنا لقاح كورونا في 9 أشهر وأي إدارة أخرى كانت ستنتجه في 10 سنوات

قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب إن إدارته أنتجت لقاح كورونا المستجد في 9 أشهر، معتبرا أن أي إدارة أخرى كانت سوف تستغرق 10 سنوات في إنتاجه

جاء هذا في كلمة الوداع التي ألقاها ترامب، مساء اليوم الثلاثاء، قبل ساعات من تسليمه السلطة للرئيس المنتخب جو بايدن.

#عاجل.. #ترامب في كلمة الوداع: لقد أنتجنا #لقاح_كورونا في 9 أشهر في حين أن أي إدارة أخرى كان يمكن أن يستغرقها الأمر 10 سنوات https://t.co/GE68Yyra8G pic.twitter.com/ywGVqh1fzf — CNN بالعربية (@cnnarabic) January 19, 2021

​وأضاف ترامب في كلمته:" في هذا الأسبوع ونحن ننصب إدارة جديدة نتمنى لها النجاح وأن تبقى أمريكا آمنة ومزدهرة".

وتحدث ترامب عما اعتبره إنجازات حققتها إدارته قائلا: لقد بدأنا فجراً جديداً في الشرق الأوسط وجنودنا يعودون إلى الوطن"، مشيرا إلى تقليص عدد القوات الأمريكية إلى أدنى مستوى في سوريا والعراق خلال سنوات.

​وذكر أن ما تدفعه الدول الأعضاء حلف الناتو في تمويل الحلف تزايد بعد وصوله للسلطة قائلا:" دول الناتو تدفع 10 مليارات الدولارات مقارنة بما كانت تدفعه عندما وصلت".

وأضاف قائلا :" الآن وأنا أسلم السلطة لإدارة جديدة فإن الحركة التي أطلقناها بدأت للتو وستصبح أقوى"

#عاجل.. #ترامب في كلمة الوداع: الآن وأنا أسلم السلطة لإدارة جديدة فإن الحركة التي أطلقناها بدأت للتوت وستصبح أقوى https://t.co/32OFvLhe6r pic.twitter.com/D4NUauxeoi — CNN بالعربية (@cnnarabic) January 19, 2021

​وفي تعليقه على أحداث اقتحام مبنى الكابيتول قبل نحو أسبوعين قال ترامب:" الجميع شعر بالذعر بسبب ما حدث في الكابيتول". وكانت حشود من أنسار ترامب اقتحمت المبنى في محاولة لعرقلة عملية التصديق على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن. كما وجه الرئيس الأمريكي الشكر لنائبه مايك بنس وزوجته وعائلته بالكامل.