بعد مد فترة القيود... ألمانيا تدعو الشركات لتحويل معظم موظفيهم للعمل عن بعد

أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، اليوم الثلاثاء، أن السلطات الألمانية قررت تمديد نظام القيود حتى 14 فبراير/شباط، وفرض إجراءات جديدة.

برلين – سبوتنيك. وقالت ميركل بعد مشاوراتها مع رؤساء الأقاليم: "البيانات اليومية لمعهد روبرت كوخ [تابع لوزارة الصحة ويراقب الوضع الوبائي] تعد بالنسبة لنا جميعاً أساساً للأمل، مشيرة إلى أن عدد الحالات الجديدة في الوقت الحالي ينخفض ولكن ببطئ".

وأشارت ميركل إلى أنها قررت مع رؤساء الأقاليم أنه من الضروري اتخاذ إجراءات جديدة، قائلة: "لذلك أجرينا اليوم محادثات واتفقنا على فرض إجراءات جديدة".

وأضافت "نحن نفعل ذلك كتدبير وقائي لحماية صحة المواطنين، ولصالح الاقتصاد وسوق العمل".

وتابعت "اتفقنا على أن جميع القيود التي تم فرضها حتى 31 يناير ستمدد حتى 14 فبراير المقبل".

كما دعت ميركل الشركات وأصحاب الأعمال للسماح لأكبر عدد ممكن من العمال إلى نظام العمل عن بعد حتى 15 مارس/آذار على الأقل.

وأظهرت إحصاءات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الثلاثاء أن الإصابات المؤكدة ارتفعت بواقع 11369 ليصل الإجمالي إلى 2.05 مليون. وزادت الوفيات 989 لتبلغ في المجمل 47622 وفاة.