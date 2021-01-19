بلينكن: واشنطن تستخدم جميع الأدوات لفصل الشركاء عن "التيار الشمالي-2"

أعلن المرشح لمنصب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن يرغب بأن تستخدم الولايات المتحدة جميع الأدوات لإقناعهم بالتخلي عن تنفيذ مشروع التيار الشمالي-2.

واشنطن– سبوتنيك. وقال بلينكين مخاطبا مجلس الشيوخ: "الرئيس المنتخب يؤيدكم تأييداً كاملاً في فكرة أن التيار الشمالي-2 فكرة سيئة".

وأشار المتحدث إلى أن الولايات المتحدة ستسعى إلى إقناع الشركاء الأجانب لوقف دعم تنفيذ المشروع، مضيفاً: "لكن إذا لم يكن ذلك فعالاً، سيتوجب علينا أن نبحث عن أدوات لم نستخدمها بعد".

وفي وقت سابق، قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنتونوف، في بيان "إن العقوبات الأمريكية الجديدة على خط أنابيب "التيار الشمالي-2" تنتهك القانون الدولي وتحاول جعل التفوق للولايات المتحدة في سوق الطاقة الأوروبية".

وقال أنتونوف في بيان: "واشنطن تحاول منذ وقت طويل عرقلة تنفيذ هذا المشروع التجاري الدولي. تم اعتماد عدة إجراءات قانونية. تتواصل التهديدات التي لا أساس لها ضد روسيا وشركائها الأوروبيين الذين لهم مصلحة في التعاون بمجال الغاز. تتم ممارسة الضغوطات على أعضاء مشروع التيار الشمالي-2".

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الثلاثاء، فرض عقوبات ضد السفينة "فورتونا"، التي تعمل في مد خط أنابيب الغاز بمشروع "التيار الشمالي-2" والشركة المالكة لها.

بالإضافة لذلك، تم فرض عقوبات على شركة "روستانكر" و14 شركة أجنبية أخرى من إيطاليا وسويسرا والولايات المتحدة وفنزويلا ومالطا وبريطانيا.