بلينكين يعد بالإبقاء على السفارة الأمريكية في القدس

تعهد المرشح لوزارة الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكين، بالإبقاء على السفارة الأمريكية في القدس ومواصلة اعتبار المدينة المتنازع عليها عاصمة لإسرائيل.

واشنطن – سبوتنيك. وأجاب بلينكن بالتأكيد عندما سئل خلال جلسة استماع في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ يوم الثلاثاء عما إذا كان يوافق على أن تبقى القدس عاصمة إسرائيل وما إذا كان ملتزما بأن الولايات المتحدة لن تنقل السفارة.

وأعلن ترامب في 6 ديسمبر/ كانون الأول، عام 2017 اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقال في خطابه: "حان الوقت للاعتراف رسميا بالقدس عاصمة إسرائيل". وأضاف: "العديد من الرؤساء السابقين قدموا وعودا كبرى بهذا الأمر أثناء حملاتهم الانتخابية، لكني الوحيد الذي نفذ وعده".

في سياق آخر، قال بلينكين إن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن يرغب بأن تستخدم الولايات المتحدة جميع الأدوات لإقناع الشركاء الأجانب بالتخلي عن تنفيذ مشروع التيار الشمالي-2.

وقال بلينكين مخاطبا مجلس الشيوخ: "الرئيس المنتخب يؤيدكم تأييداً كاملاً في فكرة أن التيار الشمالي-2 فكرة سيئة".

وأشار المتحدث إلى أن الولايات المتحدة ستسعى إلى إقناع الشركاء الأجانب لوقف دعم تنفيذ المشروع، مضيفاً: "لكن إذا لم يكن ذلك فعالاً، سيتوجب علينا أن نبحث عن أدوات لم نستخدمها بعد".