ترامب يأمر برفع السرية عن وثائق التحقيق بشأن روسيا

أمر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، برفع السرية عن ملف من الوثائق المتعلقة بتحقيق مكتب التحقيقات الاتحادي بشأن روسيا والذي أدى إلى تحقيق مطول في حملته الرئاسية لعام 2016.

وأضاف ترامب، الذي ظل لفترة طويلة يحاول إثبات أن الديمقراطيين سعوا لاستخدام التحقيق للإطاحة به، في مذكرة أنه تم إجراء بعض أعمال التنقيح على الوثائق من أجل السماح بالكشف عنها، حسبما ذكر موقع "ذا هيل".

في سياق متصل، أفادت وسائل إعلام أمريكية بقيام مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي آي" بفتح تحقيق حول قيام امرأة أمريكية بسرقة جهاز الحاسوب المحول الخاص برئيسة مجلس النواب الأمريكي "الكونغرس"، أثناء اقتحامه من قبل مناصري الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب.

ونقلت صحيفة "بزنس إنسايدر" الأمريكية عن إفادة خطية جديدة صادرة عن مكتب التحقيقات الفيدرالي تشير إلى أن المكتب يحقق فيما إذا كانت امرأة من ولاية بنسلفانيا قد سرقت جهاز الحاسوب المحمول من مكتب رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، خلال حصار "الكونغرس" الأسبوع الماضي، بهدف بيعه إلى روسيا، بحسب المصادر.

وجاء في الإفادة التي تعد جزءا من القضية الجنائية الصادرة ضد رايلي جون ويليامز، في الأيام التي تلت اقتحام الكونغرس، حيث تلقى مكتب التحقيقات الفيدرالي مكالمات من شخص ادعى أنه حبيب سابق للسيدة ويليامز.

وبحسب الصحيفة، أكد الصديق السابق للسيدة وليامز أنه شاهدها في داخل مبنى الكابيتول، وأشار إلى أن الأصدقاء عرضوا عليه مقطع فيديو لوليامز وهي تسرق إما جهاز كمبيوتر محمول أو محرك أقراص ثابت من مكتب بيلوسي.

وجاء في الإفادة الخطية أن "الشاهد1" ذكر أن ويليامز كانت تنوي إرسال جهاز الكمبيوتر إلى صديق لها في روسيا، الذي خطط بعد ذلك لبيع الحاسوب إلى جهاز المخابرات الروسي، على حد زعم المصدر.