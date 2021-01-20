إعلام: ترامب ناقش إمكانية إنشاء حزب جديد

أشارت وسائل إعلام أمريكية الى ان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد ناقش في أيامه الأخيرة من ولايته الرئاسية إمكانية إنشاء حزب جديد.

فبحسب ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية نقلا عن مصادر مطلعة فإن ترامب ناقش مع مقربين منه ومساعديه إمكانية إنشاء حزب جديد، يحمل اسم "الحزب الوطني".

وأشارت الصحيفة إلى أن إنشاء حزب جديد سيتطلب استثمارات كبيرة. في الوقت نفسه، يوجد لدى ترامب عدد كبير من المؤيدين، بعضهم لم يشارك في سياسات الحزب الجمهوري قبل توليه السلطة.

هذا وساءت العلاقة بين ترامب وبعض القادة الجمهوريين في الأيام الأخيرة. حيث اتهم زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، الرئيس باستفزاز الحشد الذي اقتحم مبنى الكابيتول في 6 يناير.

وكانت وسائل إعلام أمريكية قد كشفت في وقت سابق إمكانية ترشح دونالد ترامب، لانتخابات عام 2024، بعد هزيمته أمام الديمقراطي جو بايدن هذا العام.

وقال موقع "أكسيوس" نقلا عن مصدرين مطلعين، إن ترامب كان يناقش مع مستشاريه سرا فكرته للترشح لفترة رئاسية ثانية في عام 2024، وذلك بعدما أعلنت شبكات الإعلام الأمريكية الرئيسية، السبت، فوز بايدن في انتخابات 2020.