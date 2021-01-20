مسؤول كبير: ترامب يصدر عفوا عن مستشار سابق في البيت الأبيض

قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن الرئيس دونالد ترامب، منح العفو للمستشار السابق بالبيت الأبيض ستيف بانون، في إطار موجة العفو وتخفيف الأحكام التي سيصدرها خلال الساعات الأخيرة من فترة رئاسته.

وليس من المتوقع أن يصدر ترامب عفوا عن نفسه أو أفراد عائلته أو محاميه رودي جولياني، الذي كان في طليعة من بذلوا الجهود التي لم تكلل بالنجاح لإلغاء نتائج انتخابات الرئاسة لعام 2020، وفقا لما ذكرته مصادر.

ويغادر ترامب منصبه اليوم عندما يؤدي جو بايدن اليمين الدستورية رئيسا للولايات المتحدة، بحسب ما قلت "رويترز".

ووجهت إلى بانون العام الماضي تهمة الاحتيال على أنصار ترامب فيما يتعلق بحملة لجمع التبرعات لدعم بناء الجدار الحدودي الذي وعد ترامب بإقامته بين الولايات المتحدة والمكسيك.

هذ وكانت قد نقلت قناة "localnews8" عن ثلاثة مصادر مطلعة، أن ترامب يعتزم اتخاذ عدد كبير من قرارات العفو تشمل مجرمين من ذوي الياقات البيضاء ومطربي الراب البارزين وغيرهم.

وصرح مصدران بأن البيت الأبيض عقد اجتماعا يوم الأحد لوضع اللمسات الأخيرة على قائمة العفو.

وقال المسؤولون إن ترامب، الذي كان يريد إقرار العفو وتخفيف الأحكام في وقت ثابت قبل عيد الميلاد، أوقف ذلك مؤقتًا في الأيام التي سبقت والتي تلت أعمال الشغب في 6 يناير/كانون الثاني في مبنى الكابيتول الأمريكي.