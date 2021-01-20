قبل ساعات من تنصيب بايدن... مرشح وزير الدفاع يوجه رسالة تحذيرية إلى إيران

وجه لويد أوستن، مرشح الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لوزارة الدفاع (البنتاغون)، رسالة قوية إلى إيران، مؤكدا أنها "تمثل تهديدا لحلفاء أمريكا وقواتها في الشرق الأوسط".

وقال أوستن، خلال جلسة الاستماع لمناقشة التصديق على تعيينه، "لا تزال إيران عنصرا مزعزعا للاستقرار في المنطقة، تمثل تهديدا لشركائنا في المنطقة وللقوات التي ننشرها في المنطقة"، وذلك حسب وكالة "رويترز".

وأضاف المرشح لمنصب وزير الدفاع الأمريكي، أنه "إذا حصلت إيران على قدرة نووية في أي وقت فسيكون التعامل معها بشأن أي مشكلة في المنطقة أكثر صعوبة بسبب ذلك".

وكان أنتوني بلينكن، مرشح الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، لوزارة الخارجية، أوضح، خلال جلسة المصادقة على تعيينه في المنصب في مجلس الشيوخ، "أن الوقت الذي ستستغرقه إيران لصنع مادة انشطارية تكفي لصنع سلاح نووي واحد، قد تراجع إلى ثلاثة أو أربعة أشهر بعد أن كان أكثر من عام بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015".

وقال بلينكن للمشرعين "الوقت الذي سيستغرقه إنتاج إيران مادة انشطارية كافية لصنع سلاح واحد تراجع من أكثر من عام، مثلما تقضي خطة العمل الشاملة المشتركة إلى ثلاثة أو أربعة أشهر، استنادا إلى التقارير المعلنة على الأقل".