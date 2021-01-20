الرئيس الإيراني يدعو بايدن للعودة إلى الاتفاق النووي ويهاجم ترامب

دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني، الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن للعودة إلى الاتفاق النووي، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن سياسة سلفه دونالد ترامب مع بلاده قد فشلت تماما.

وقال روحاني في كلمة بثها التليفزيون الإيراني، اليوم الأربعاء، إن سياسة "الضغوط القصوى" التي اتبعها ترامب حيال إيران فشلت فشلا تاما.

وأضاف الرئيس الإيراني أن "مسيرة ترامب السياسية قد انتهت".

كما ناشد روحاني الرئيس الأمريكي المنتخب بايدن إلى العودة للاتفاق النووي مع إيران.

وتابع قائلا "الكرة الآن في ملعب الإدارة الأمريكية الجديدة وإذا التزمت بالاتفاق النووي فإننا سنلتزم".

يتبع...