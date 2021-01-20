ترامب قد يتعرض للفصل في نقابة انضم إليها عام 1989

أصدرت نقابة ممثلي الشاشة بالولايات المتحدة أمرا بالبدء بجلسة استماع تأديبية بشأن انتهاك محتمل لدستور الجمعية من قبل عضوها، الرئيس دونالد ترامب، في اليوم السابق لتنحيه عن منصبه كرئيس للدولة.

وجاء في بيان النقابة الذي نشر على موقعها الرسمي" اليوم في اجتماع خاص، أيد المجلس الوطني لنقابة ممثلي الشاشة - الاتحاد الأمريكي لفناني الراديو والتلفزيون (SAG-AFTRA) - بأغلبية ساحقة البحث عن سبب محتمل لانتهاك دستور SAG-AFTRA من قبل عضوها دونالد ترامب وأمر بأن تنظر فيه اللجنة التأديبية SAG".

هذا وتضم النقابة 160 ألف ممثل وصحفي ومقدم إذاعي، وكاتب بحسب ما يقتضيه دستورها.

وورد أن المجلس اتخذ قراره بسبب مزاعم من بينها دور الرئيس في اقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي ودعمه لحملة تضليل "تهدف إلى تشويه سمعة الصحفيين وتعريضهم للخطر في نهاية المطاف"، بما في ذلك أعضاء SAG-AFTRA.

وإذا وجدت اللجنة أن ترامب مذنب، فيمكن أن يتم توبيخه أو تغريمه أو حتى حرمانه من العضوية في المنظمة التي يعتبر عضوا فيها منذ عام 1989. لم يتم الإعلان عن موعد جلسة الاستماع التأديبية.