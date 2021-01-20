انخفاض عدد الفارين من كوريا الشمالية إلى جارتها الجنوبية

أعلنت وزارة الوحدة الكورية، اليوم الأربعاء، أن عدد الكوريين الشماليين الذين فروا إلى كوريا الجنوبية انخفض بشكل حاد في العام الماضي.

ووفقا للبيانات التي قدمتها الوزارة، فر ما مجموعه 229 كوريا شماليا إلى كوريا الجنوبية في العام الماضي.

وأظهرت البيانات الرسمية أنه "تم تسجيل 1047 حالة هروب في عام 2019 و1137 في عام 2018". بحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.

أوضحت الوزارة أنه "حتى نهاية العام الماضي، بلغ إجمالي عدد الهاربين من كوريا الشمالية، الذين يعيشون في كوريا الجنوبية، 33752 شخصا".

وأشارت الوكالة إلى أن "انخفاض الأعداد ربما يكون نتيجة لإغلاق كوريا الشمالية حدودها لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد".

يذكر أن كوريا الشمالية تزعم أنها خالية من فيروس كورونا، لكنها تقول إنها في حالة تأهب قصوى للتصدي للوباء الذي يجتاح العالم بأكمله.

وكانت كوريا الشمالية، ذكرت في أحدث تقاريرها الأسبوعية لمنظمة الصحة العالمية، أن ليس لديها إصابات مؤكدة بكورونا.