إيران تخرج عن صمتها بشأن لقاء مندوبها بالأمم المتحدة مع فريق بايدن في نيويورك

رد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الأربعاء، على التقارير التي تحدثت عن لقاء مندوب إيران لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي، بفريق الرئيس الأمريكي جو بايدن في نيويورك.

وقال ظريف، للصحفيين على هامش اجتماع لمجلس الوزراء، إن "مندوب إيران لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي، موجود في طهران منذ ثلاثة أسابيع، وادعاء مراسل فيغارو عنه غير صحيح"، وذلك حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وأضاف: "من المثير للاهتمام للغاية أن مراسل لوفيغارو لم يتحقق من أن السيد تخت روانجي كان في إيران خلال هذه الفترة وكان في الحجر الصحي لمدة أسبوع عندما عاد إلى نيويورك"، مضيفا: أن "إدارة ترامب اليوم تذهب إلى مزبلة التاريخ، هذه الإدارة لم ترحم حتى مركز ديمقراطيتها" (الكونغرس).

وتابع ظريف أن "الأوروبين يدركون جيدا أن ايران هي التي حافظت على الاتفاق النووي من خلال مراعاة مصالح شعبها ومصالحها الدولية ومبدأ التعهد بالالتزامات الدولية طيلة السنوات الثلاث الماضية، بينما الأوروبيون فشلوا حتى في أجراء صغير جدا مثل Instex ولم يتمكنوا من توفير الموارد المالية لها.

وأردف: كما قال قائد الثورة، لسنا في عجلة، لكننا ملتزمون بوعدنا، وإذا رفعوا العقوبات ووفى الأوروبيون بالتزاماتهم، فسنفي بالتزاماتنا بالكامل. الكرة الآن في ملعبهم، من المقرر أن تفي الإدارة الأمريكية الجديدة بالتزاماتها، ولتعلم أننا لن ندفع لهم لكي يفي الآخرون بالتزاماتهم، هؤلاء تعهدوا وألحقوا الضرر بالشعب الإيراني، لنرى مدى استعدادهم للوفاء بهذه الالتزامات".