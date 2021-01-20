أحدها يخص الدول الإسلامية... بايدن يوقع اليوم مراسيم تلغي بعض قرارات ترامب

يوقع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، في أول يوم من توليه الرئاسة، على عدة أوامر تنفيذية، تلغي سياسات اتخذها الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، بشأن الصحة والهجرة والمناخ، وقضايا أخرى.

ووفقا لوكالة "أسوشيتيد برس"، نقلا عن مصادرها، فإن بايدن سيوقع في يومه الأول من توليه السلطة على "تعليق بناء جدار المكسيك، وإعادة الانضمام إلى اتفاق باريس للمناخ ومنظمة الصحة العالمية".

"بايدن سيصدر 15 أمرا تنفيذيا بينها، إلغاء الحظر المفروض على السفر من الدول ذات الأغلبية المسلمة".

وأضافت الوكالة الأمريكية أن

وأشارت الوكالة إلى أن "الأوامر تشمل أيضا تمديد فترة السماح الخاصة بقروض الطلبة، وفرض ارتداء الكمامات في المباني الفدرالية وعند السفر بين الولايات، إضافة إلى منع إجلاء المستأجرين غير القادرين على دفع الإيجار".

يأتي هذا في الوقت الذي تجري فيه الاستعدادات في الولايات المتحدة على قدم وساق من أجل حفل تنصيب الرئيس المنتخب، اليوم الأربعاء.

وأعلن القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي، كريستوفر ميلر، أمس الثلاثاء، أن مكتب التحقيقات الاتحادي يساعد الجيش الأمريكي في إجراء تدقيق في أكثر من 25 ألف جندي من الحرس الوطني يتم نشرهم للمساعدة في حماية مبنى الكونغرس الأمريكي (الكابيتول) خلال حفل التنصيب، وذلك بسبب مخاوف أمنية.

ومنذ الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء، بدا وسط واشنطن، أشبه بحصن منيع قبل يوم من موعد تنصيب بايدن رئيسا، في مراسم ستجرى تحت مراقبة أمنية مشددة.