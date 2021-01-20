الكرملين يوضح حقيقة حدوث اتصال بين بوتين وترامب يوم اقتحام الكونغرس

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، عدم حدوث اتصالات هاتفية بين رئيسي روسيا والولايات المتحدة، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، في يوم اقتحام مبنى الكونغرس.

موسكو - سبوتنيك. ورد بيسكوف، على سؤال ما إذا كانت قد جرت محادثة هاتفية بين بوتين وترامب، في 6-7 يناير الجاري، قائلا "لا لم يحدث".

وفي وقت سابق، قالت المرشحة السابقة للرئاسة الأمريكية، هيلاري كلينتون، بأنها ترغب بمعرفة ما إذا كان ترامب تحدث مع بوتين في يوم اقتحام مبنى الكونغرس.

يذكر أن رئيس لجنة مجلس الاتحاد لحماية سيادة الدولة الروسية، أندريه كليموف، قد صرح بأن أعمال الشغب في واشنطن يمكن أن تستخدم لإلقاء اللوم على روسيا.

وأثناء ولاية ترامب اتهمه الديمقراطيون بـ "التآمر" مع روسيا، البيت الأبيض والكرملين نفوا هذا الادعاء.

ولم يستطع المدعي الخاص روبرت مولر، الذي أنهى تحقيق وزارة العدل الأمريكية والذي استمر عامين في عام 2019 ، إثبات أي دليل على "التواطؤ".

وكانت مجموعة من أنصار ترامب، اقتحمت، مساء يوم 6 يناير، مقر الكونغرس خلال عقده اجتماعات لإقرار نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز بها الديمقراطي، جو بايدن، وذلك بعد مسيرة جدد فيها ترامب رفضه الاعتراف بانتصار منافسه.

وتمكنت وحدات الشرطة والقوات الخاصة لاحقا من تطهير مبنى الكونغرس من المقتحمين ليعلن المشرعون إقرارهم بنتائج التصويت.

وأدت هذه الاضطرابات غير المسبوقة إلى مقتل 4 أشخاص واعتقال 68 آخرين على الأقل، فيما تعهد ترامب بعد هذه الأحداث بتنفيذ عملية منظمة لنقل السلطة رغم رفضه القبول بهذه النتائج.