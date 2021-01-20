محلل سياسي: تدريبات إيران في الخليج رسالة لبايدن

قال الكاتب الصحفي، المحلل السياسي الإيراني، محمد غروي، إن "إيران ترسل عدة رسائل لأطراف مختلفة من خلال تدريبات الجيش قرب مدخل الخليج".

وبيّن أنها "ليست فقط رسالة إلى ترامب الذي يغادر البيت الأبيض إنما أيضا للرئيس الجديد جو بايدن بأن إيران التي لم يستطع ترامب بأشد العقوبات فرض شروطه عليها، وأيضا لو أراد استكمال مسيرة ترامب من خلال العقوبات والتهديدات فإنه لن يستطيع أخذ ما يريد بهذه الطريقة".

وأضاف: "أيضا هناك رسائل إلى أطراف أخرى كانت دائما تصطاد في الماء العكر تجاه إيران وكانت تريد خلق حرب في هذه المنطقة من خلال توجيه اتهامات وتهديدات لإيران، وهذه الرسائل عن عدم إدخال المنطقة في حرب جديدة وأن إيران مستعدة للدفاع عن نفسها وعن أمنها القومي".

وأوضح أن "بايدن يريد العودة المشروطة إلى الاتفاق بإدخال بنود جديدة هي نفسها التي كان يطرحها ترامب وهما البند الصاروخي وكذلك ما يسمى نفوذ إيران في المنطقة وهو ما لا تقبله طهران".

وقد بدأت قوات خاصة وقوات مظلات تابعة للجيش الإيراني تدريبات قرب مدخل الخليج مع آخر أيام إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال الجنرال حسين سلامي قائد الحرس الثوري للتلفزيون الرسمي "تظهر المناورات الحربية الأخيرة للأعداء استعداد الشعب الإيراني للدفاع عن استقلاله وسلامة أراضيه". وكان الحرس الثوري قد أطلق الأسبوع الماضي صواريخ باليستية طويلة المدى على سفن حربية لعدو وهمي في المحيط الهندي واختبر طائرات مسيرة محلية الصنع في منطقة صحراء وسط إيران.

وكان الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، قد قال إن واشنطن ستعود إلى الاتفاق النووي إذا استأنفت إيران التزامها الشديد به.