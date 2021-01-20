القائد العام للجيش الإيراني: جاهزون للرد على أي خطوة يقوم بها العدو

قال اللواء سيد عبد الرحيم موسوي، القائد العام للجيش الايراني، إن بلاده جاهزة للرد على أي خطوة يقوم بها العدو.

وشارك موسوي، اليوم الأربعاء، بكلمة خلال مناورات "الاقتدار 99"، التي أطلقتها القوة البرية للجيش الإيراني في منطقة شواطئ مكران (جنوب شرقي البلاد)، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأكد موسوي أن "العدو سيلقى ردا يبعث على ندمه إذا ما أقدم على أي خطوة ناجمة عن سوء تقدير وحساباته الخاطئة ضد إيران".

ولفت القائد العام للجيش إلى أن "القوة البرية للجيش على أتم الجهوزية لتنفيذ عمليات تركيبية خاصة".

وأشار إلى أن "مناورات الاقتدار 99، جسدت جانبا من قدرات القوة البرية والتي تقام بإسناد ودعم جوي ومشاركة فاعلة لوحدة طيران الجيش والألوية التابعة لهذه القوة في إحدى المناطق الحساسة للبلاد".

وأشار موسوي إلى "أنواع العمليات التركيبية المهنية التي نفذتها ألوية القوة البرية المشاركة، على مدى يومين من إجراء المناورات"، مؤكدا أن "العمليات التركيبية ذات الأوجه المتعددة، تعد من أكثر العمليات القتالية تعقيدا والتي يتم تنفيذها عادة بواسطة قوات الرد السريع والألوية المتمرسة؛ وقد برهنت القوة البرية للجيش الإيراني خلال هذه المناورات على جهوزيتها الكبرى لتنفيذ هكذا عمليات خاصة".