بايدن يؤدي القسم الدستوري رئيسا للولايات المتحدة

وأدى جوزيف بايدن اليمين الدستورية ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة.

وقال بايدن في خطابه الرئاسي: هذه لحظة انتصار الديموقراطية.

بايدن: هناك أمور كثيرة يجب أن نقوم ببنائها.

بايدن: فيروس كورونا قد كلفنا حياة العديد من المواطنين.

بايدن: يجب أن نواجه صعود التطرف السياسي والإرهاب المحلي.

بايدن: أحاول اليوم أن أوحد شعبنا، نستطيع أن نحارب الأعداء والتطرف ومواجهة الفيروس بالوحدة.

بايدن: علينا محاربة الفكر الذي يؤمن بتفوق العرق الأبيض والتطرف.

بايدن: لنبدأ بداية جديدة، ولن نفشل أبدا، الولايات المتحدة يجب أن تكون أفضل من ذلك بكثير.

بايدن: علينا أن نرفض ثقافة التلاعب والتضليل.

بايدن: اليوم نشهد وجود أول امرأة تصبح نائبا للرئيس الأمريكي.

يتبع..