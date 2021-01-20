اعتقال عنصرين من الجيش الإسرائيلي بشبهة سرقة أسلحة ووقود

جاء ذلك وفق ما أورده الجيش في بيان بحسابه على موقع "تويتر"، مساء اليوم.

وقال الجيش: "بعد تحقيق سري أجري في الأشهر الأخيرة في الوحدة المركزية للتحقيقات الخاصة التابعة للشرطة العسكرية، تم اعتقال اثنين من كبار العناصر النظامية الدائمين ومواطن من (مدينة) نتانيا بالتعاون مع الشرطة الإسرائيلية، للاشتباه في اقتحام قواعد الجيش وسرقة أسلحة ووقود".

وأضاف: "يجرى التحقيق بالتعاون مع مركز الشرطة الإسرائيلية في باقه الغربية (شمال)".

המשטרה הצבאית החוקרת בשיתוף משטרת ישראל עצרה שני אנשי קבע ואזרח בחשד לגניבת אמל״ח ודלק מבסיס צבאי — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) January 20, 2021

من جهتها، قالت الشرطة إنها اعتقلت مواطنا يبلغ من العمر 26 عاما، يشتبه في قيامه بمشاركة ضابط بالجيش الإسرائيلي في محاولة سرقة وقود عسكري وأسلحة من قاعدة عسكرية قرب مدينة الخضيرة الواقعة ضمن لواء حيفا شمالي إسرائيل.

وفي الثالث من الشهر الجاري، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن أضخم عملية سرقة ذخيرة من قاعدة عسكرية إسرائيلية.

وذكرت الصحيفة أنه رغم تأمين القواعد العسكرية الإسرائيلية الضخم، لكن مهربين نجحوا، عبر مساعدة جنود إسرائيليين، في اقتحام قاعدة تسئليم العسكرية الواقعة في النقب جنوبي إسرائيل وتسجيل واحدة من أكبر السرقات من القواعد العسكرية، وربما الأضخم في تاريخ إسرائيل ككل.

وأشارت الصحيفة إلى أن واقعة السرقة تلك لم ولن تكون الأخيرة، فقد سبق وأن تمت سرقة قاعدة عسكرية في شمال البلاد، بالقرب من الحدود اللبنانية، وتم الإطاحة بعدد من الضباط، بعد إجراء تحقيق عسكري موسع، ثبت من خلاله وجود ثغرة أمنية في القاعدة، نجح اللصوص في اختراقها.