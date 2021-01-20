تركيا تسجل رقما قياسيا في استهلاك الغاز الروسي بسبب برودة الطقس

قال وزير الموارد الطبيعية والطاقة التركي، فاتح دونمز، اليوم الأربعاء، إن "بلاده حطمت رقما قياسيا جديدا في استهلاك الغاز في 19 يناير/ كانون الثاني الجاري بمعدل 280 مليون متر مكعب".

تركيا- سبوتنيك. وتم عرض أعلى استهلاك يوم الثلاثاء الماضي في إسطنبول 51.7 مليون متر مكعب وفي أنقرة 23.9 مليون متر مكعب وفي إزمير 13.9 مليون متر مكعب.

وصرحت شركة الغاز الروسية "غازبروم"، اليوم الأربعاء، أنها "سلمت 96 مليون متر مكعب من الغاز إلى تركيا، وهو رقم أعلى بكثير من الكميات التعاقدية اليومية. حيث تعمل كل من شركتي "تركيش ستريم وبلو ستريم" بكفاءة وموثوقية".

كما كتب الوزير دونمز، بتغريدة له على حسابه الرسمي في "تويتر": "لقد نجحنا في تلبية الطلب القياسي، وضمان إمدادات غاز قياسية دون أي قيود".