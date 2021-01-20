تركيا تسجل رقما قياسيا في استهلاك الغاز الروسي بسبب برودة الطقس

تركيا- سبوتنيك. وتم عرض أعلى استهلاك يوم الثلاثاء الماضي في إسطنبول 51.7 مليون متر مكعب وفي أنقرة 23.9 مليون متر مكعب وفي إزمير 13.9 مليون متر مكعب.
وصرحت شركة الغاز الروسية "غازبروم"، اليوم الأربعاء، أنها "سلمت 96 مليون متر مكعب من الغاز إلى تركيا، وهو رقم أعلى بكثير من الكميات التعاقدية اليومية. حيث تعمل كل من شركتي "تركيش ستريم وبلو ستريم" بكفاءة وموثوقية".
كما كتب الوزير دونمز، بتغريدة له على حسابه الرسمي في "تويتر": "لقد نجحنا في تلبية الطلب القياسي، وضمان إمدادات غاز قياسية دون أي قيود".
Doğalgazda yeni rekor...— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) January 20, 2021
Dün, 280 milyon m³’lük tüketim ve arz ile doğalgazda yeni bir rekor daha kırıldı.
Rekor talebi rekor arz sağlayarak, kısıntı olmadan başarıyla karşıladık.
En yüksek tüketim
1)İstanbul 51,6 milyon m³
2)Ankara 23,9 milyon m³
3)İzmir 13,9 milyon m³ https://t.co/7oMygHLmmG
واستهلكت تركيا 274.2 مليون متر مكعب من الغاز، يوم أمس الثلاثاء. حسبما صرح به الوزير دونمز.
يشار إلى أن تركيا قامت بمشروع خط أنابيب الغاز "التيار التركي"، الذي يتضمن بناء خطين رئيسيين لأنابيب نقل الغاز، تصل طاقة كل منهما إلى 15.75 مليار متر مكعب. وخصص الخط الأول لتوريد الغاز مباشرة إلى السوق التركية، أما الآخر فخصص لتوريد الغاز عبر الأراضي التركية إلى الدول الأوروبية.
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