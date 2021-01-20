الاتحاد الأوروبي: نأمل بتعاون بايدن في هذه القضايا الكبرى

رحب الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، بالرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، معربا عن أمله بتعاون بايدن مع الدول الأوروبية في عدد من القضايا الكبرى مثل محاربة التغير المناخي.

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين، إنها تأمل بوجود صديق في البيت الأبيض، بحسب "رويترز".

وأشارت إلى رغبتها في أن يعمل الرئيس الجديد مع أوروبا في مكافحة التغير المناخي والتغلب على جائحة فيروس كورونا.

وذكرت أنها تأمل في أن يتعاون بايدن مع الاتحاد الأوروبي من أجل فرض معايير وقواعد قانونية للعالم الرقمي للحد من الكراهية والأكاذيب والأخبار المزيفة.

يذكر أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، اتسمت بالتقلب خلال حكم الرئيس دونالد ترامب، وشهدت توترا فيما يتعلق بملف التجارة.

وأعربت فون دير لين عن أملها في أن ينجح الاتحاد الأوروبي وبايدن في تحقيق الكثير من خلال التعاون.

ودعت بايدن للتعاون في مواجهة القضايا الكبرى بقولها:" لنحارب التغير المناخي معا ونتغلب على الجائحة ونعيد بناء الدبلوماسية متعددة الأطراف".

ورحبت فون دير لين، أول امرأة تتولى رئاسة المفوضية الأوروبية، بتنصيب كاملا هاريس كأول امرأة تشغل منصب نائبة رئيس الولايات المتحدة.