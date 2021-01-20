شمخاني: العروض الدعائية لترامب لم تجد نفعا

قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، إن العروض الدعائية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، التي كان يطلقها بهدف الترهيب والتأثير على الإرادات السياسية، لم تجد نفعا.