شمخاني: العروض الدعائية لترامب لم تجد نفعا

ونشر شمخاني تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، أكد من خلالها أن العروض الدعائية لترامب لم تجد نفعا، بفضل الوجود القوي للجيش الإيراني وإجراء المناورات الفريدة.
#Trump's propaganda campaigns to intimidate and influence political will, did not reached anywhere by the powerful presence of Iranian armed forces and the holding of rare military exercises.— علی شمخانی (@alishamkhani_ir) January 20, 2021
The armed forces are the backbone of an #ActiveResistance strategy. https://t.co/oSoRN1ohIs
وأضاف علي شمخاني:
إن القوات المسلحة هي العمود الفقري لاستراتيجية المقاومة النشطة.
سبق أن أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأربعاء الماضي، أن إيران ليست سعيدة بمجيء جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة، لكنها سعيدة برحيل "الإرهابي" دونالد ترامب.
وشهدت العلاقات الأمريكية الإيرانية توترا وتصعيدا عسكريا، وذلك بعد انسحاب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من الاتفاق النووي الذي وقع عام 2015 مع طهران، وفرضه عقوبات مشددة على الجمهورية الإسلامية شمُلت جميع القطاعات، كما تشدد واشنطن الضغوط السياسية على إيران وتكثف وجودها العسكري في منطقة الشرق الأوسط.
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