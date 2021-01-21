‏البيت الأبيض: نسعى لتعزيز القيود النووية على إيران

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ينوي التشاور مع نظرائه الأجانب وحلفائه بشأن المفاوضات مع إيران.

واشنطن - سبوتنيك. وأوضحت بساكي خلال أول إحاطة صحفية للبيت الأبيض بعد تنصيب الرئيس بايدن، أن الولايات المتحدة تسعى إلى تعزيز القيود النووية على إيران وإن هذه المسألة ستكون جزءا من المشاورات المبكرة للرئيس جو بايدن مع نظرائه الأجانب وحلفائه.

وقالت: "إن الرئيس (بايدن) أوضح بأنه يرى دبلوماسية المتابعة ستؤدي إلى وضع قيود على برنامج إيران النووي، فضلا عن حل مشكلات أخرى".

"The president has made clear that he believes that through following diplomacy, the U.S. should seek to lengthen and strengthen nuclear constraints on Iran and address other issues of concern," White House Press Sec. Psaki says of the admin.'s plan to deal with Iran pic.twitter.com/vWEtdQxo2c — NBC Politics (@NBCPolitics) January 21, 2021

وكان بايدن قال إن طهران إذا استأنفت الامتثال الصارم لاتفاق 2015 فإن واشنطن ستفعل ذلك أيضا.