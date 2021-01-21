الأمم المتحدة تعلن موعد عودة الولايات المتحدة إلى اتفاقية المناخ

أعلنت الأمم المتحدة أن الولايات المتحدة ستعود رسميًا للوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية باريس للمناخ في 19 شباط / فبراير القادم.

وجاء في بيان نُشر على الموقع الرسمي للأمم المتحدة: "ستدخل الولايات المتحدة اتفاقية باريس في 19 فبراير 2021".

ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، مجموعة من الأوامر التنفيذية تلغي قرارات لسلفه الرئيس دونالد ترامب، وتشمل عودة الولايات المتحدة إلى اتفاق باريس للمناخ ومنظمة الصحة العالمية وحظر السفر من بعض الدول المسلمة الذي أقره ترامب في بداية فترته الرئاسية عام 2017، كما سيوقف تمويل بناء الجدار على الحدود مع المكسيك.

ومن جانبه رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بقرار الرئيس جو بايدن عودة الولايات المتحدة إلى اتفاقية باريس للمناخ.

وأدى بايدن اليمين رئيسا للولايات المتحدة اليوم، واضعا يده على إنجيل توارثته أسرته لأكثر من قرن أمام رئيس المحكمة العليا جون روبرتس وتعهد "بالحفاظ على دستور الولايات المتحدة وحمايته".

وانتقلت الرئاسة إلى بايدن (78 عاما)، الذي أصبح أكبر الرؤساء الأمريكيين سنا في التاريخ، خلال مراسم مصغرة في واشنطن لم تشهد القدر المعتاد من الأبهة والأجواء الاحتفالية.