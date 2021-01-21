إيران تعلن عن "أكبر حدث من نوعه" في الشرق الأوسط تزامنا مع رحيل ترامب

وقال روحاني، عبر دائرة تلفزيونية ، إن "افتتاح مصفاة الغاز يتم بالتزامن مع رحيل من تواطأ وخططأ للإطاحة بالنظام الإيراني، لقد فشل ترامب من إخضاع الأمة الإيرانية أمام الاستبداد والتنمر وقد أطيح به بشكل مذل".

أضاف: "هذا المشروع العظيم، سيتم تدشينه في اليوم الذي يرحل فيه أولئك الذين يدعون أنهم سيطرحون إيران على الأرض ويمكنهم ثني ظهر الأمة الإيرانية الفخورة ضد الاستبداد والتنمر"، مؤكدا أن "أولئك الذين تآمروا وخططوا للإطاحة بإيران لم يكونوا ينتظرون افتتاح هذا المشروع العظيم في يوم من الأيام. لقد أطيح بهم اليوم بالذل والعار"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني، أكد الأربعاء قبل الماضي، أن "إيران ليست سعيدة بمجيء جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة، لكنها سعيدة برحيل الإرهابي دونالد ترامب"، مضيفا أن "إيران في الاتفاق النووي أثبتت أنها أكثر الدول في العالم التزاما بالتعهدات".

وشهدت العلاقات الأمريكية الإيرانية توترا وتصعيدا عسكريا، وذلك بعد انسحاب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من الاتفاق النووي الذي وقع عام 2015 مع طهران، وفرضه عقوبات مشددة على الجمهورية الإسلامية شملت جميع القطاعات، كما تشدد واشنطن الضغوط السياسية على إيران وتكثف وجودها العسكري في منطقة الشرق الأوسط.