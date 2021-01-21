صحيفة: أحمد داوود أوغلو يدعو إلى محاسبة أردوغان بعد الحادث الأخير في أنقرة

دعا رئيس حزب "المستقبل" في تركيا، أحمد داوود أوغلو، إلى محاسبة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد "الاعتداء على نائبه سلجوق أوزداغ".

وقال داوود أوغلو إن "الاعتداء على نائبه سلجوق أوزداغ يجب أن يكون الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أول من يحاسب عليه، لأنه هو الشخص المسؤول عن وقوع مثل هذا الاعتداء"، وذلك حسب صحيفة "زمان" التركية.

وأضاف: "منذ الاعتداء على أوزداغ قبل 5 أيام، لم يدل الرئيس بتصريحات، لكن إذا ظهر 3 أشخاص انتقدوه، يظهر فورا ويدلي بتصريحات ليصفهم بالإرهابيين"، مؤكدا أن "الهجوم على أوزداغ كان نشاطا إرهابيا منظما ومتزامنا، مطالبا الرئيس بتبرير ما حدث فورا".

وتعرض النائب سلجوق أوزداغ لهجوم بالبنادق والعصي أثناء خروجه من منزله وسط العاصمة أنقرة قبل الذهاب لحضور اجتماع المؤتمر العام الأول لحزب "المستقبل"، ما أدى إلى إصابته بجروح بليغة.