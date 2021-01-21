قبل حفل تنصيب الرئيس الـ 46 لأمريكا... ماذا قال جورج بوش عن بايدن وترامب

قال الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش إن الرئيس الأمريكي الجديد جو بادين هو الشخص الوحيد الذي كان بإمكانه هزيمة دونالد ترامب، والوصول إلى منصب رئاسة الجمهورية.

وأثارت صورة تجمع الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج دبليو بوش في حديث مع النائب جيم كلايبرن تفاعلا خلال مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس الأربعاء.

وقال كلايبرن في مقابلة مع WIS المتعاونة مع CNN، إن بوش أخبره بأن "جو بايدن كان المرشح الوحيد الذي كان بإمكانه هزم ترامب".

وأضاف كلايبرن: "كنت أفكر بزوجتي الراحلة، قالت لي في إحدى الليالي إنه وبصرف النظر عن عدد الأشخاص في هذا السباق (الانتخابات الأمريكية) أفضل فرصة لنا للفوز بالرئاسة هو ترشيح جو بايدن".

وتابع قائلا: "قال لي عدد من الأشخاص اليوم، بمن فيهم جورج بوش: أتعلم لو أننا لم نرشح جو بايدن فلن يكون لدينا عملية انتقال السلطة هذا اليوم... وقال لي: جو بايدن كان الوحيد الذي كان بإمكانه هزم ترامب... قال لي هذا قبل بدء المراسم (التنصيب)".