"تعال معي إذا كنت تريد أن تعيش"... شوارزنيغر يدعو للتطعيم ضد كورونا على طريقته..فيديو

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا للممثل الشهير، أرنولد شوارزنيغر، وهو يتلقى لقاحا ضد فيروس كورونا.

وظهر أرنولد في المقطع المصور وهو يتلقى اللقاح في سيارة دون الخروج منها، في الوقت الذي كرر عبارته الشهير في فيلم "تيرميناتور"، قائلا: "تعال معي إذا كنت تريد أن تعيش".

في دعوة لأخذ اللقاح.

وفي وقت من هذا الشهر، تجاوزت أعداد المصابين بفيروس كورونا عتبة الـ20 مليون إصابة مع سعي المسؤولين لتسريع حملة التطعيم وظهور سلالة أكثر انتشارا في ولايات كولورادو وكاليفورنيا وفلوريدا.

وشهدت الولايات المتحدة قفزة في عدد الوفيات اليومية بالفيروس منذ عطلة عيد الشكر حيث توفي 78 ألفا في ديسمبر/ كانون الأول، بحسب "رويترز".

ولقي 345 ألفا حتفهم بمرض كوفيد-19 في الولايات المتحدة منذ ظهور الفيروس أول مرة في الصين في أواخر عام 2019.