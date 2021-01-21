قفازات ساندرز تسرق الأضواء في حفل تنصيب بايدن..صور

أثار المرشح الرئاسي السابق، السيناتور بيرني ساندرز، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره مرتديا قفازات غريبة خلال مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي، جو بايدن.

وإرتدى ساندرز قفازات سرقت الأضواء في حفل التنصيب، على مواقع التواصل الاجتماعي.

وصنعت قفازات المرشح السابق، معلمة مدرسة من ولايته (فيرمونت)، تدعى جيس إليس، باستخدام سترات الصوف والزجاجات البلاستيكيّة المعاد تدويرها.

والتي "غردت"، قائلة: "صنعت قفازات بيرني كهدية قبل عامين. إنها مصنوعة من سترات الصوف المعاد استخدامها ومبطنة بالصوف (مصنوعة من الزجاجات البلاستيكية المعاد تدويرها)".

I made Bernie’s mittens as a gift a couple years ago. They are made from repurposed wool sweaters and lined with fleece (made from recycled plastic bottles). #BerniesMittens pic.twitter.com/lTXFJvVy9V — Jen Ellis (@vtawesomeness) January 21, 2020

لتشكر الجميع بتغريدة أخرى جاء فيها: "شكراً لكل الاهتمام بقفازات بيرني! لقد كان حقاً يوماً مذهلاً وتاريخياً! أشعر بالإطراء الشديد لأن بيرني ارتداها في حفل التنصيب. للأسف، ليس لدي المزيد من القفازات للبيع".

Thanks for all the interest in Bernie's mittens! It truly has been an amazing and historic day! I'm so flattered that Bernie wore them to the inauguration. Sadly, I have no more mittens for sale. There are a lot of great crafters on ETSY who make them. -Jen Ellis, — Jen Ellis (@vtawesomeness) January 21, 2021

وأثار ساندرز بقفازاته مواقع التواصل، و"غرد" صاحب الحساب Muy mi opinion، في صورة لبيرني مع الرئيس السابق ترامب وزوجته، قائلا "بيرني ينتظرهم للمغادرة".

Bernie waiting for them to leave #BernieSanders pic.twitter.com/pkwwrZV5Lr — Muy mi opinion (@Muymiopin1on) January 20, 2021

فيما نشر صاحب الحساب d t، صورة لبيرني، قائلا: "أنا بعد الوباء عندما طُلب مني الاختلاط مرة أخرى".