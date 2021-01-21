الرئيس الإيراني: الذين تآمروا لإركاع إيران سقطوا أذلاء مفضوحين

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن الذين خططوا وتآمروا من أجل الإطاحة بإيران، سقطوا اليوم أذلاء مفضوحين.

وبحسب وكالة "إرنا" الإيرانية، فقد أكد روحاني أن "أولئك الذين دبروا وخططوا ضد إيران، انكشفوا على حقيقتهم البغيضة خلال الأيام الأخيرة من حياتهم السياسية".

وأشار إلى أن "العالم والشعوب جميعا قد رأوا بأن هؤلاء كانوا منذ البداية أعداء للديمقراطية والبرلمان، وكما سبق ان استهدف المستبدون بمدافعهم المجلس الوطني في إيران، فقد أرسل هؤلاء رعاعهم لمهاجمة الكونغرس الأمريكي وهدمه".

تصريحات روحاني جاءت، صباح اليوم الخميس، خلال كلمته بمراسم تدشين مصفاة "بيدبلند" للغاز في مدينة بهبهان بمحافظة خوزستان، والتي تعد أكبر مصفاة للغاز الطبيعي في منطقة الشرق الاوسط.

وأوضح روحاني أن "هؤلاء كانوا منذ البداية أعداء للديمقراطية، لكن في نهاية المطاف انكشف للجميع مدى الجرائم التي ارتكبت على يد هذه الإدارة الإرهابية بحق الشعب الأمريكي والعالم".

وعن مصفاة الغاز التي يقوم بتدشينها، قال إن هذا الانجاز يبعث على العز والشموخ للشعب الإيراني، الذي برهن على صموده بوجه الضغوط ومؤامرات الاستكبار.

وعن إنجازات حكومته، قال روحاني إنها أنجزت منذ بداية العام الحالي (الإيراني – في 21 مارس/آذار 2020) وإلى الآن، 11 مشروعا بتروكيمياويا رئيسيا في البلاد؛ كما تطلع الى استكمال عمليات 6 مشاريع أخرى وتدشينها قريبا، لافتا إلى أن تدشين مصفاة بيدبلند سيتيح استقطاب جميع الغاز المصاحب للنفط الخام وتحويله الى غاز صالح للاستهلاك؛ الأمر الذي يخدم سياسات حماية البيئة وتوفير المال العام في البلاد، حسب تعبيره.