بايدن لموظفي البيت الأبيض: سأطردكم فورا إذا فعلتم هذا الأمر

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه لن يتسامح في حال إهانة أي موظف في البيت الأبيض لزميله وسيتم طرده فورا من العمل.

وأكد بايدن خلال حفل أداء اليمين لموظفي البيت الأبيض، "لا أمزح عندما أقول هذا.. إذا سمعت أنكم تعاملون زميلا آخر بقلة احترام، سأطردكم على الفور".

وتابع: "على الفور لا استثناءات أو تحفظات، الجميع، يحق للجميع أن يعامل بكرامة واحترام"، بحسب "سي أن أن".

وأضاف: "كان هذا مفقودا بشكل كبير خلال السنوات الأربع الماضية (في إشارة إلى فترة سلفه دونالد ترامب"، وأكمل "لكن أنا واثق من أن لديكم القدرة على القيام بذلك".

وقال الرئيس الجديد في يومه الأول بالبيت الأبيض: "لدينا الكثير لنفعله، أعرفكم، أعرف قلبكم، وتفانيكم، والتزامكم تجاه هذه الأمة، وأعلم أنه يمكنكم القيام بذلك".

وأضاف: "سيحكم علينا ما إذا كنا قد استعدنا النزاهة والكفاءة لهذه الحكومة أم لا".

وتابع: "سنفعل ذلك من خلال القيادة بقيم أمريكية أساسية وحدة، التواضع والثقة والزمالة والتنوع والكفاءة والأسرة".

وقال بايدن: "احتاج مساعدتكم بشدة، آخر شيء سأقوله، سأرتكب أخطاء. عندما ارتكبها، سأعترف بذلك وسأخبركم، سأحتاج إلى عونكم لمساعدتي في تصحيحها".

وأضاف: "لن نهرب.. سوف نتحمل المسؤولية هذا ما نفعله نحن. هذا ما تفعلونه هذا ما فعله الكثير منكم طوال مسيرته المهنية وأتوقع منكم أن تفعلوا ذلك مرة أخرى".