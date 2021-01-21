أردوغان: لن نتوقف حتى إنشاء تركيا عظمى وقوية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إنهم "لن يتوقفوا حتى تحقيق هدفهم في إنشاء تركيا عظمى وقوية".

وأشارت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية إلى أن أردوغان كان يتحدث عبر تقنية الفيديو كونفرانس، دون مزيد من التوضيح.

وأضاف الرئيس التركي: "سنحقق أهدافنا في جميع المجالات من البنية التحتية والخدمات الأساسية وصولا إلى الصناعات الدفاعية".

ولفت أردوغان إلى أن استثمارات بلاده خلال 2020 "حققت نتائج جيدة رغم وباء كورونا".

وأفاد الرئيس التركي أنهم يهدفون لتحقيق طفرة اقتصادية في عام 2021.

وكان أردوغان قد قال في تصريحات، أمس الأول (الثلاثاء)، إن تركيا أصبحت في المرحلة الراهنة في موضع تحدد من خلاله التوازنات الإقليمية والدولية.

وقال أردوغان في كلمة له عبر الفيديو كونفرانس، خلال مشاركته في المؤتمرات العامة السابعة لفروع حزب العدالة والتنمية في 5 ولايات تركية، إن بلاده باتت في المرحلة الراهنة في موضع تحدد من خلاله التوازنات الإقليمية والدولية.

وأكد الرئيس التركي أن حكومته ستمضي قدما في طريقها وستركز على عملها وتحقيق هدفها، وقال: "نحن بصدد إعلان الإصلاحات الاقتصادية والقانونية والقضائية على الرأي العام".

واعتبر أردوغان في تصريحاته أن "تحالف الشعب" المكون من حزبي "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية" التركيين، سيواصل (التحالف) العمل لتحقيق أهداف تركيا المنشودة.

ونوه رئيس تركيا إلى وجود المزيد من المشاريع الاقتصادية في بلاده، كاشفا عن انضمام مليون عضو لحزبه، وقال: "سننجز المزيد من المشاريع الضخمة التي ستساهم في نهضة بلادنا، وأنا ممتن من انضمام مليون عضو جديد إلى حزبنا خلال العام المنصرم".

وأشار أردوغان أن حزبه "العدالة والتنمية" يستمد "قوته وشجاعته" من الشعب التركي، وأن حزبه تمكن من النجاح في جميع الاستحقاقات الانتخابية بفضل الدعم الشعبي الكبير له، وأن الحزب لم يخب آمال الشعب التركي، مشيرا إلى أنه حقق "قفزات كبيرة" للبلاد، بحسب المصدر.